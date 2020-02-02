ايــران تعلن موقفها من

2020/02/02 | 15:56 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

رحبت إيران باختيار وزير الاتصالات العراقي الأسبق، محمد توفيق علاوي، رئيسًا للحكومة العراقية، وجددت تأكيد دعمها للعراق وسيادته وسلامة أراضيه....

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