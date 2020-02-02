وزير الخارجية البلجيكي يزور بغداد غداً

2020/02/02 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الخارجية العراقية، الأحد (02 شباط 2020)، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية البلجيكي فيليب أوفت إلى العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجية البلجيكي فيليب أوفت سيزور العاصمة العراقية بغداد يوم غد الاثنين".

ووجهت الخارجية العراقية "دعوة للإعلاميين للحضور إلى مقرِّ الوزارة الساعة التاسعة صباحاً لتغطية اللقاء الثنائي والتصريح الصحفي لوزير الخارجية محمد علي الحكيم ونظيره البلجيكي السيد فيليب اوفت".

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت حكومة إقليم كردستان، الاحد (02 شباط 2020)، بياناً توضح فيه سبب ارتفاع أسعار غاز الطهي في محافظتي أربيل ودهوك.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "موضوع نقل الغاز الى محافظا

بغداد اليوم- خاص

كشف سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، الأحد (02 شباط 2020)، عن دور إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال المطلبي في حديث لـ (بغداد اليو

بغداد اليوم-كردستان

رأى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الاحد (02 شباط 2020)، أن اختيار محمد توفيق علاوي، لتشكيل الحكومة المؤقتة أفضل من البقاء بحالة الفوضى التي يشهدها الشارع العراقي.

وقال آلي في حديث لـ (بغداد اليوم): "صحيح

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