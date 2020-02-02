الاتحاد العربي للطاولة يبارك لنظيره العراقي بتشكيل إدارة جديدة

2020/02/02 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بارك الاتحاد العربي لكرة الطاولة، الأحد (02 شباط 2020)، التشكيلة الجديدة للاتحاد العراقي للعبة، بعد المؤتمر الانتخابي الذي عقد أمس السبت في العاصمة العراقية بغداد.

وذكر الاتحاد العربي للطاولة على موقعه الرسمي" تبارك أسرة الاتحاد العربي لكرة الطاولة التشكيل الجديد لمجلس ادارة الاتحاد العراقي لكرة الطاولة بعد عقد مؤتمرهم الانتخابي السبت في العاصمة العراقية بغداد".

وكانت اللجنة الاولمبية العراقية قد أشرفت على انتخابات اتحاد الطاولة العراقي وفاز بها، هردة رؤوف رئيسا للاتحاد، وقاسم كيلون نائبا للرئيس، عباس وحيد أمينا للسر، عمر صبري أمينا ماليا، والاعضاء، حكمت شفيق، عادل عبد الله، رعد خليل، أميد فاروق.

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