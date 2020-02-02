2020/02/02 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- خاص

كشف سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، الأحد (02 شباط 2020)، عن دور إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال المطلبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، جاء بقرار عراقي وبمباركة أمريكية وايرانية، لكن دون أي تدخل امريكي- ايراني بفرض هذا الاسم".

وأضاف، أن "قرار الترشيح العراقي لمحمد توفيق علاوي، جاء باتفاق بين زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وعلى هذا الاساس تم هذا التكليف وتمت المباركة الامريكية- الايرانية".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

بعد ذلك، تعهد علاوي بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.

وقال علاوي، في كلمة له: "إذا لم أستطع تنفيذ مطالب الشعب العراقي سوف أنسحب من منصب رئاسة الوزراء وهذا وعد قطعته للعراقيين".

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت حكومة إقليم كردستان، الاحد (02 شباط 2020)، بياناً توضح فيه سبب ارتفاع أسعار غاز الطهي في محافظتي أربيل ودهوك.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "موضوع نقل الغاز الى محافظا

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الخارجية العراقية، الأحد (02 شباط 2020)، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية البلجيكي فيليب أوفت إلى العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجية البلجيكي فيليب أوفت سيزور العاص

بغداد اليوم-كردستان

رأى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الاحد (02 شباط 2020)، أن اختيار محمد توفيق علاوي، لتشكيل الحكومة المؤقتة أفضل من البقاء بحالة الفوضى التي يشهدها الشارع العراقي.

وقال آلي في حديث لـ (بغداد اليوم): "صحيح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قيادي بدولة القانون: تكليف علاوي جاء بقرار عراقي ومباركة أمريكية- إيرانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قيادي بدولة القانون: تكليف علاوي جاء بقرار عراقي ومباركة أمريكية- إيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).