بعد “مشادة” توخيل.. مبابي يثير الشكوك حول انتقاله لريال مدريد

2020/02/02 | 16:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان يواصل إثارة الشكوك حول انتقاله لريال مدريد

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