2020/02/02 | 16:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف موقع إلكتروني عبري، اليوم الاحد، النقاب عن السبب الحقيقي وراء زيارة بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي لأوغندا، غدا الاثنين.

وذكر الموقع الإلكتروني "بحدري حداريم" العبري، اليوم، أن سبب زيارة نتنياهو، هو ترجيح إعلان أوغندا نقل سفارة بلادها إلى مدينة القدس المحتلة.

وفي السياق نفسه، كتب الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أشار من خلالها إلى هذا الترجيح، قائلا: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوجه غدا إلى أوغندا في أفريقيا...



أوغندا تخطط الإعلان، على الأرجح، عن نقل سفارتها إلى أورشليم القدس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترجيحات بإعلان أوغندا نقل سفارتها الى القدس) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترجيحات بإعلان أوغندا نقل سفارتها الى القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).