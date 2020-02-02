الخارجية الايرانية ترحب بتكليف علاوي لرئاسة الحكومة العراقية

2020/02/02 | 16:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدت وزارة الخارجة الايرانية، ترحيبها بتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة “دعما لاستقلال وسيادة” العراق.وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان نقلته “قناة الميادين”، اليوم الاحد، “نرحب بتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة العراقية دعماً لاستقلال وسيادة العراق”.

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