الأيزيديون في مخيمات دهوك يحييون عيد أربعينية الشتاء للسنة السادسة في النزوح ودعوات لتحسين أوضاعهم

2020/02/02 | 16:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 : خليل بوكو احيا الايزيديين النازحين في محافظة دهوك “عيد اربعينية الشتاء” الذي يصادف اليوم الأحد 2 شباط من هذا العام وهم يمضون الأعوام في النزوح قانطين في مخيمات والهياكل والمدراس الغير مكتملة، رغم تحرير مناطقهم منذ سنوات.“على ممو” نازح ايزيدي يقيم في مخيم كبرتو يقول ل “ايزيدي 24″، نحتفل اليوم …

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