صادرات العراق النفطية تتراجع إلى 3.3 مليون برميل خلال يناير

2020/02/02 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت صادرات العراق النفطية، إلى ثلاثة ملايين وثلاثمئة وستة ألاف برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل ثلاثة ملايين واربعمئة وعشرين ألف برميل يومياً سجلتها خلال ديسمبر /كانون الأول السابق.

وقالت وزارة النفط العراقية، إن الصادرات من موانئ البصرة الجنوبية بلغت ثلاثة ملايين برميل يوميا انخفاضا من ثلاثة ملايين وثلاثمئة وستة وعشرين ألف برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول.

كانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت في وقت سابق تراجع صادرات البلاد النفطية، على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي ، بنسبة ثلاثة في المئة.

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