البنتاغون يجهز مراكز طبية تحسبا لأية إصابات محتملة بين الجنود الأميركيين بفيروس كورونا

2020/02/02 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الدفاع الأميركية، عن بدئها تجهيز عدد من المراكز العسكرية لاستقبال وعزل الجنود، في حال وجود شكوك حول إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في تغريدة على تويتر، ان وزير الدفاع مارك إسبر طالب وزارة الصحة بتخصيص عدد من المراكز، القادرة على استيعاب ألف شخص، ومراقبة المصابين بالفيروس إذا ما استدعت الحاجة الى ذلك، مبينا ان وزارة الدفاع جهزت أربعة مراكز، في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وتكساس للغرض ذاته.

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