العراق يحظر دخول الصينيين للبلاد

2020/02/02 | 16:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، منع دخول الوافدين الأجانب من الصين إلى العراق، بسبب فيروس "كورونا"....

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