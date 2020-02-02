صادرات النفط العراقية تتراجع في يناير

2020/02/02 | 16:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادرات النفط العراقية تتراجع إلى في يناير

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