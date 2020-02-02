تسجيل صوتي : حسن العلوي يوجه نصائح قاسية لـ محمد توفيق علاوي

2020/02/02 | 16:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن العلوي يوجه نصائح قاسية لـ محمد توفيق علاوي بعد تكليفه برئاسة الوزارء المستقلة / وجه المفكر والسياسي المخضرم حسن العلوي نصائح قاسية ل محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة القادمة .واظهر تسجيل صوتي حصلت عليه المستقلة نسخه منه ، ان العلوي اكال عدد من النصائح ل محمد علاوي ، مطالب اياه ان يستعين […]

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