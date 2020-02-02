حسن العلوي : اياد علاوي “أكثر جدارة” لحكم العراق من المكلف علاوي

2020/02/02 | 16:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… رأى السياسي العراقي المخضرم حسن العلوي يوم الاحد ان زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي “أكثر جدارة” لحكم العراق من المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية المؤقتة محمد توفيق علاوي.وخاطب العلوي في بيان اصدره اليوم حول المكلف بتشكيل الحكومة محمد علاوي بالقول “انا اعرفك عن قرب كما اعرف اياد علاوي لكن الفرق كبير بينك وبين الاخير […]

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