غسان صابور - وعن الجامعة العربية...

2020/02/02 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور وعــن الــجــامــعــة الــعــربــيــة...أعلنت أمانة الجامعة العربية التي تضم أني وعشرين دولة عربية...نــعــم...أنها ترفض مشروع تــرامــب وصهره..والمسمى "مشروع السلام للشرق الأوسط"..والذي يعتبر أضخم وأثبت وأبرز هدية لدولة إسرائيل..والذي يقضي على أبسط آمال الفلسطينيين باستعادة أبسط حقوقهم المهدورة الضائعة..ويدوس أبسط وأندر ما تبقى من كرامة وشرف وعزة العرب..كل العرب الضائعة...لم أستغرب......

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