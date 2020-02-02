شاهد بالصور: الاستعداد والمعدات العراقية على الحدود السورية ومراقبة “حركات التسلل”

2020/02/02 | 16:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت صفحة الخبراء التكتيكية، صورا عن استعدادات القوات العراقية المنتشرة على الحدود مع سوريا، لكشف وصد اي محاولات تسلل من قبل عناصر “داعش”.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، الجاهزية القتالية لقوات الجيش العراقي الماسكة للشريط الحدود بين العراق وسوريا.واكدت الصفحة ان “الحدود مؤمنة بشكل كامل من مرابطات ونقاط ثابتة ودوريات […]

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