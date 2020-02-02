العراق: مظاهرات رافضة لتعيين محمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء

2020/02/02 | 16:30 - المصدر: فرانس 24

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تنديدا بتكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية، شهدت مدن جنوب العراق الأحد احتجاجات شارك فيها شباب غاضبون مناهضون للحكومة.

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