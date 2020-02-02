المتظاهرون يطلقون هاشتاغ

2020/02/02 | 16:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأطلق المتظاهرون في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، اليوم الاحد، هاشتاغ "المنتفضون لا يستسلمون" ردا على تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة الانتقالية.واكد المدونون في تغريداتهم على موقع "تويتر"، على أن الثورة مستمرة لمكافحة الفساد ومحاكمة قتلة الشهداء ورفض أي حكومة لا تعبر عن مطالب الثورة وفي مقدمتها تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بعيداً عن الأحزاب وهو ما لم يتوفر في تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي.وقال أحد المغردين "لا يهمني دينك او عقيدتك اياً كانت ولا وطنك الذي تنتمي إليه لكن اتحدث معك كإنسان فتذكر الدماء التي سالت بحب الوطن ومحاولة احيائه..لك الله يا بلدي".

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