سياسي مسيحي يقترح على علاوي تشكيل حكومة خالية من السنة والشيعة والكرد

2020/02/02 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قدم السياسي المسيحي والنائب السابق، جوزيف صليوا، الاحد، مقترحاً الى رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، بشأن الية تشكيل الحكومة الجديدة.

وكتب صليوا في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بما أنه حضرتك تسعى الى ان لا تكون حكومتك الجديدة طائفية (حسب قولك) ، ما هو رأيك ان يقتصر وزراءك على ممن لم تتلطخ اياديهم بالفساد (حصراً)، من المكونات الأصيلة في بلاد ما بين النهرين من الأيزيديين، المندائيين، الكلدان السريان الآشوريين (المسيحيين)، دون العرب الشيعة والسنة و الكرد".

وتابع انه "طوال الـ17 سنة الماضية، كانوا اغلب اعضاء الحكومات المتعاقبة ولم ينتجوا غير الخراب و الفساد و الطائفية، فأعتقد انها فرصة ملائمة لتجربة جديدة وتحقيق ما تصبوا اليه".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، امس السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

بعد ذلك، تعهد علاوي بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.

وقال علاوي، في كلمة له: "إذا لم أستطع تنفيذ مطالب الشعب العراقي سوف أنسحب من منصب رئاسة الوزراء وهذا وعد قطعته للعراقيين".

بغداد اليوم- بغداد

انتقد عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب أحمد الكناني، الأحد (02 شباط، 2020) موقف وزارة الخارجية حيال تأخر نقل الطلبة العراقيين المحتجزين في الصين.

وقال الكناني في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "لجنته تلقت خلال الايام

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت حكومة إقليم كردستان، الاحد (02 شباط 2020)، بياناً توضح فيه سبب ارتفاع أسعار غاز الطهي في محافظتي أربيل ودهوك.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "موضوع نقل الغاز الى محافظا

بغداد اليوم- خاص

كشف سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، الأحد (02 شباط 2020)، عن دور إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال المطلبي في حديث لـ (بغداد اليو

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