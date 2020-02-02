كيكي في موقف صعب.. 17 لاعباً فقط في قائمة الفريق الأول لبرشلونة

2020/02/02 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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مع إغلاق فترة الانتقالات الشتوية، أصبح المدير الفني لنادي برشلونة كيكي سيتيين في موقف لا يح...





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