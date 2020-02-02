10 آلاف شخص مهددون بالطرد من مكة المكرمة

2020/02/02 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يتعرض آلاف الأشخاص من سكان شرائع النخل في منطقة مكة المكرمة للتهجير القسري جراء امتلاك القرية من قبل شركة سعودية ما يسمح لها بإخلاء أهلها في أي وقت بذريعة التطوير.أهالي شرائع النخيل، أخبروا السلطات السعودية رفضهم المطلق لأمر تهجيرهم مؤكدين أنهم يعيشون في هذه المنطقة منذ عشرات السنين ويمتلكون صكوكاً تثبت […]

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