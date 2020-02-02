عبله عبدالرحمن - رائحة الجوافة العطنة!!

2020/02/02 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبله_عبدالرحمن كانت جميلة حين وصلت متأخرة الى مكان عملها بشعر مسترسل غير مهذب بفرشاة شعر، وبملابس ارتديت على عجلة.تقول: امي لم تقم بإيقاظي مثل كل صباح، لأنني واياها وصلنا الى طريق مسدود في اقناع احدانا للأخرى بقبول من تقدم لخطبتي.حين سألت: هل رفضت الزواج لأنك مرتبطة بأحد ما؟ اجابت: انها غير مقتنعة بالزواج برمته والى الابد.تخاف من موضوع الشراكة وتريد ان تكمل حياتها من غير ارتباط.اخذت تقص علينا ما حصل معها اثن......

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