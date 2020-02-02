2020/02/02 | 16:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد فرقة المشاة السادسة يؤكد على تفعيل الدور ألاستخباري والقيام بالعمليات الاستباقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/02 | 16:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد فرقة المشاة السادسة يؤكد على تفعيل الدور ألاستخباري والقيام بالعمليات الاستباقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد فرقة المشاة السادسة يؤكد على تفعيل الدور ألاستخباري والقيام بالعمليات الاستباقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).