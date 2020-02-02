وزير الخارجية البلجيكي غداً في بغداد

2020/02/02 | 17:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، عن زيارة وزير الخارجية البلجيكي فيليب اوفت، يوم غد الاثنين الى بغداد.ووجه المكتب الإعلامي للوزارة دعوة تلقتها "كلكامش برس"، لوسائل الإعلام للحضور غداً الاثنين الساعة التاسعة صباحاً إلى مقرِّ الوزارة؛ لتغطية اللقاء الثنائي والتصريح الصحفي لوزير الخارجية محمد علي الحكيم ونظيره البلجيكي السيد فيليب اوفت.

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