بالصور.. هذا ما شهدته ساحة الحبوبي اليوم

2020/02/02 | 17:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشهدت ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، توافد الالاف من الطلبة والمتظاهرين الرافضين لتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة الانتقالية.وقال مراسل "كلكامش برس" ان ساحة الحبوبي، ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة الناصرية، شهدت اليوم توافد الالاف من الطلبة والمتظاهرين الرافضين لتكليف علاوي، حيث قاموا برفع لافتات طالبوا فيها الامم المتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي بالتدخل من اجل انقاذ العراق.يذكر ان مساء يوم امس السبت، قام رئيس الجمهورية برهم صالح، بتكليف محمد توفيق علاوي بمهام تشكيل الحكومة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.

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