2020/02/02 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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داعش يشن هجوماً على مخيم لاكراد تركيا جنوبي الموصل

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الأحد (02 شباط 2020)، بان قوات الجيش قصفت 3 مناطق على الحدود مع صلاح الدين شمال المحافظة.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم المنحل (60كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)،

بغداد اليوم-ديالى

وجهت لجنة الأمن والدفاع النيابية، كتابا عاجلا الى وزارة الدفاع، لتعزيز أمن ناحية قره تبه، في محافظة ديالى، عقب اختطاف سبعة مدنيين، بينهم طلاب، مساء الخميس الماضي، عبر سيطرة وهمية نصبها تنظيم داعش في الطريق المؤدي الى الناحية

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد (02 شباط 2020)، ألقاء القبض على ثلاثة عناصر من داعش في أيسر الموصل بمحافظة نينوى.

وقال إعلام الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة السابع، التابع لقيادة شرط

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