عضو بسائرون يتوقع تجديد الثقة لـ 3 وزراء بكابينة عبد المهدي بحكومة محمد علاوي الانتقالية

2020/02/02 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

توقع عضو كتلة سائرون النيابية النائب جواد الموسوي، الأحد (02 شباط، 2020)، احتفاظ من 2 -3 وزراء بحقائبهم الوزارية في حكومة محمد توفيق علاوي.

وقال الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "من 2-3 وزراء سيحتفظون بحقائبهم الوزارية في الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء محمد علاوي لانهم اثبتوا قدرة وكفاءة في مضمار العمل وحققوا انجازات ".

واضاف الموسوي، ان "موقف كتلة سائرون يكمن في اعطاء كامل الحرية والصلاحيات لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي في اختيار كابينته الوزارية الجديدة وهذا قرار ثابت وواضح للكتلة".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، فيما بارك له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الأحد (02 شباط 2020)، عن عدد الوزارات التي ستكون في حكومة محمد توفيق علاوي، والتي كُلف برئاستها يوم أمس.

وقال البخاتي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المؤشرات تقول وتؤكد ان حكومة علاوي، ستكون بنفس الوزارات الحالية، دون اي تقليص فيها، وتكون حكومة طبيعية لها كامل الصلاحيات، حالها كحال الحكومة المستقيلة".

وبين، ان "مهمة حكومة محمد توفيق علاوي، ستكون معالجة الملفات المهمة، على رأسها اقرار موازنة 2020، والانتخابات المبكرة وفرض القانون، وانصاف شهداء وجرحى التظاهرات".

وأشار البخاتي إلى أن "القوى السياسية تنتظر ما يتمكن من تطبيقه رئيس الوزراء المكلف على أرض الواقع، وما سوف يتضمنه برنامجه الحكومي".

بغداد اليوم- بغداد

قال حساب صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الاحد (02 شباط 2020)، إن فرض السلام والسلمية من واجب التيار بالتنسيق مع القوات الامنية الوطنية.

وذكر العراقي في منشور على صفحته "فيسبوك&qu

بغداد اليوم- بغداد

انتقد عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب أحمد الكناني، الأحد (02 شباط، 2020) موقف وزارة الخارجية حيال تأخر نقل الطلبة العراقيين المحتجزين في الصين.

وقال الكناني في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "لجنته تلقت خلال الايام

بغداد اليوم- بغداد

قدم السياسي المسيحي والنائب السابق، جوزيف صليوا، الاحد، مقترحاً الى رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، بشأن الية تشكيل الحكومة الجديدة.

وكتب صليوا في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بما أنه حضرتك تسعى الى ان لا تكون حكومتك الجدي

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