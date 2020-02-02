مقرب من الصدر: فرض السلام والسلمية واجبنا ويجب طرد المخربين

2020/02/02 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال حساب صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الاحد (02 شباط 2020)، إن فر...





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