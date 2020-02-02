2020/02/02 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قال حساب صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الاحد (02 شباط 2020)، إن فر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقرب من الصدر: فرض السلام والسلمية واجبنا ويجب طرد المخربين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
قال حساب صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الاحد (02 شباط 2020)، إن فر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقرب من الصدر: فرض السلام والسلمية واجبنا ويجب طرد المخربين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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