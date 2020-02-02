وزارة الداخلية: إلقاء القبض على 3 إرهابيين بالجانب الأيسر من الموصل

2020/02/02 | 17:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة السابع، التابع لقيادة شرطة نينوى، ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، تمكنت وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، من إلقاء القبض على العناصر الثلاثة في حي الانتصار بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، مبينة ان أحد الإرهابيين كان يعمل فيما يسمى بالأمنية، والثاني فيما يسمى بالحسبة، فيما عمل الثالث مقاتل فيما يسمى بديوان الجند، خلال فترة سيطرة التنظيم الإرهابي على المدينة.

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