وزارة الداخلية تكشف عن التدابير المتخذة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا

2020/02/02 | 17:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، عن اتخاذها عددا من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان اللجنة الوزارية العليا المشكلة لهذا الغرض، قررت ووفق التوجيه الصادر الى مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في وزارة الداخلية، بمنع دخول الوافدين الاجانب القادمين من الصين، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، ولمدة شهر واحد اعتبارا من الثاني من شهر شباط الجاري، مبينة ان القرار قابل للمراجعة حسب تطورات المرض، واستكمال وزارة الصحة والبيئة لتحضيراتها.

وأضاف البيان، ان اللجنة التي يترأسها وزير الصحة، قررت ان تتولى وزارة الصحة، اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة بشأن المواطنين العراقيين، الوافدين من الصين الى العراق بصورة على ان يستثنى من تلك الإجراءات، الدبلوماسيين والوفود الرسمية المدعوة من الحكومة العراقية، بعد تقديمهم ما يؤيد خلوهم من المرض بشهادة صحية رسمية.

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