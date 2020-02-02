إيران ترحب بتكليف علاوي لرئاسة الحكومة العراقية

2020/02/02 | 17:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة وتشكيل الحكومة العراقية "دعماً لاستقلال وسيادة العراق".

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