الصدر يوجه نصيحة للقوات الأمنية والتربية بشأن قطع الطرق وانتظام الدوام

2020/02/02 | 17:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إلى "تشكيل لجان في المحافظات لإعادة الدوام الرسمي للمدارس وفتح الطرق"، مشددا على ضرورة "إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها".

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