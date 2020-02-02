2020/02/02 | 17:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثقة الصدر يدعو الى اخذ زمام المبادرة من قبل اتباع التيار الصدري في فرض السلمية والسلام في سوح الاعتصامات والتظاهرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/02 | 17:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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