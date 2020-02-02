إيران ترحب بتكليف علاوي برئاسة الحكومة العراقية

2020/02/02 | 17:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) – نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن طهران ترحب باختيار محمد توفيق علاوي رئيسا لوزراء العراق.وقال موسوي ”في إطار الدعم المستمر للاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة الأراضي وتعزيز أسس … Readmore

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