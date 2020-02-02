رونالدو يقود يوفنتوس للفوز

2020/02/02 | 17:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

فاز يوفنتوس على ضيفه فيورنتينا، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بملعب أليانز ستاديوم في تورينو، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

ويدين اليوفي في انتصاره إلى نجمه الأول كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين في الدقيقتين (39 و80) من ركلتي جزاء، وماتياس دي ليخت بالدقيقة 91.

وبهذا الفوز، يرفع يوفنتوس رصيده إلى 54 نقطة بالمركز الأول، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 25 نقطة بالمركز الـ14.

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