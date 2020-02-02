جوكوفيتش يحرز بطولة استراليا للتنس

2020/02/02 | 17:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تُوِّج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة اليوم الأحد، بعد الفوز في المباراة النهائية على النمساوي دومينيك ثيم بـ3 مجموعات مقابل مجموعتين.

وجاءت نتائج المجموعات (6-4)، (4-6)، (2-6)، (6-3)، (6-4)، بعد أكثر من 4 ساعات من اللعب.

وهذه هي المرة الثامنة التي يفوز ديوكوفيتش فيها باللقب في ملاعب ملبون، فيما فشل ثيم في الفوز بأول لقب له في بطولات الجراند سلام.

وأحرز ديوكوفيتش لقبه الـ17 في مسيرته الاحترافية ببطولات الجراند سلام، ليقلص الفارق لـ3 بطولات مع متصدر القائمة السويسري روجيه فيدرر بـ20 لقبًا، ورافاييل نادال الثاني، والذي يملك في رصيده 19 لقبًا.

وضمن ديوكوفيتش، العودة إلى صدارة التصنيف العالمي، الذي سيصدر غدًا الإثنين، مستفيدًا من خروج نادال من ربع النهائي.

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