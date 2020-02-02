هذا ما سيقدّمه إليكم محرك البحث “Duckduckgo”

2020/02/02 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة “Duckduckgo”، عن تحسين طريقة عرض نتائج بحث المحرك، الذي يحمل نفس اسم الشركة، حيث يظهر للمستخدمين حاليا إجابات سريعة “Quick Answers”، بشأن استفسارات البحث الخاصة بهم.

وتعمل الوظيفة الحالية بطريقة مشابهة لوظيفة جوجل “Featured Snippets”، والتي تعمل على إبراز طريقة عرض الإجابات المباشرة للكثير من استفسارات البحث، ويتم عرض معاينة لهذه الإجابات السريعة في مربع بجوار نتائج البحث، ويمكن للمستخدم توسيع نتائج البحث بنقرة واحدة وإكمال قراءتها، على عكس ما يحدث مع محرك بحث جوجل؛ حيث يتطلب الأمر النقر على المصدر للوصول إلى المحتوي بالكامل.

وتقتصر وظيفة الإجابات السريعة “Quick Answers” الآن على اللغة

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