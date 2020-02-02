بومبيو يحث كازاخستان على التعاون مع واشنطن لإجبار الصين على حل مشكلة الإيغور

2020/02/02 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حكومة كازاخستان للعمل بشكل مشترك مع بلاده، للضغط على الصين، بغية حل مشكلة الأقلية المسلمة.

وبحث بومبيو مع نظيره الكازاخي، خلال زيارته العاصمة الإستانة، ملف انهاء معاناة أكثر من مليون شخص من المسلمين الإيغور، من أصحاب الأصول الكازاخية، والمتاجرة بهم من قبل السلطات الصينية، مبينا انه طالب بتأمين مكان آمن ليكون مأوى لهم عند مغادرتهم البلاد وطلبهم اللجوء.

ومن الجدير بالذكر، ان السلطات الصينية تحتجز ما بين مليون الى مليوني من مسلمي الإيغور، في ظل ظروف إنسانية بالغة السوء، بذريعة قيامها بحملة لمحاربة الإرهاب.

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