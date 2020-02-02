أستراليا تعلن حالة تأهب قصوى في العاصمة بسبب الحرائق

2020/02/02 | 17:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الأحد، حالة التأهب القصوى في العاصمة كانبيرا، مع اقتراب حرائق الغابات منها.وامتدت الحرائق في إقليم العاصمة، على أكثر من 136 ألف فدان بما يعادل نحو ربع كل أراضي المنطقة، فيما غطى الدخان والغبار أجزاء شاسعة من شرق البلاد، مما دفع السلطات للتحذير من المخاطر الصحية.وقال آندرو […]

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