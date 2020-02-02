بالصور.. متظاهرو واسط يرفضون تكليف علاوي

2020/02/02 | 17:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوافد الالاف من متظاهري محافظة واسط، اليوم الاحد، على ساحة الاعتصام الرئسية وسط مدينة الكوت رافعين شعارات رافضة لتكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس الوزراء.وقال مراسل "كلكامش برس" ان الالاف من متظاهري محافظة واسط توافدوا على ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة الكوت رافعين شعارات رافضة لتكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس الوزراء.يشار الى ان ساحات الاعتصام الرئيسية في بغداد والمحافظات شهدت اليوم الاحد، توافداً حاشداً من قبل المتظاهرين والطلبة رفضاً لتكليف علاوي، والتأكيد على مواصلة الإضراب عن الدوام.يذكر ان مساء يوم امس السبت، قام رئيس الجمهورية برهم صالح، بتكليف محمد توفيق علاوي بمهام تشكيل الحكومة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.

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