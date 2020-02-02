البخاتي: القوى السياسية ستكون عاجزة عن فرض اسماء وزراء محمد علاوي

2020/02/02 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى عضو مجلس النواب العراقي والقيادي في تيار الحكمة جاسم البخاتي، ان القوى السياسية ستكون عاجزة عن فرض اسماء وزراء محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل حكومة انتقالية في العراق.

وقال البخاتي، ان علاوي، سيقوم باختيار وزرائه بنفسه دون تدخل القوى السياسية، وسيراعي في ذلك قضية القوميات والمكونات، وفق التوازن.

وبين ان علاوي قادر على اختيار وزراء حكومته دون الرجوع الى القوى السياسية، فهذه القوى التي عجزت عن إيجاد بديل لعادل عبد المهدي، ستكون عاجزة بالضغط على حكومة عمرها قد يكون سنة او اقل، ولهذا ستترك الامر كله بيد علاوي، دون اي تدخل سياسي.

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