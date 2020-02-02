الخدمات النيابية تدعو علاوي للحفاظ على اتفاقية الصين

2020/02/02 | 17:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة دعا رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني، اليوم الاحد، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد توفيق علاوي الى الحفاظ على الاتفاقية الاقتصادية التي ابرمت بين العراق ودولة الصين.وقال السهلاني في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية “، “الحكومة الجديدة ستكون مختلفة عن سابقاتها، “داعيا” المكلف بتشكيل الحكومة محمد علاوي الى الحفاظ على […]

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