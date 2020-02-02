2020/02/02 | 17:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالية نصيف: وزارة النقل ارتكبت مخالفة بتمديد فترة بقاء عدد من مدراء محطات الخطوط الجوية العراقية في الخارج في مناصبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/02 | 17:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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