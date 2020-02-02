اربيل يتعاقد مع النجم ياسر قاسم

2020/02/02 | 17:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن نادي اربيل الرياضي تعاقده رسمياً مع اللاعب الدولي ياسر قاسم.وقال النادي في بيان انه تعاقد بشكل رسمي مع اللاعب ياسر قاسم لتمثيل فريقه الكروي.يشار الى ان اللاعب ياسر قاسم سبق ان مثل العديد من الأندية الإنكليزية منها برايتون، لوتون، ماكسفيلد، سويندن تاون، نورغامب تاون، ولعب في بداية هذا الموسم مع نادي […]

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