شاهد: نانسي عجرم متهمة بسرق اغنيتها الجديدة من فنان عراقي

2020/02/02 | 17:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم تمر ساعات على إطلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة واقترابها من عتبة المليوني مشاهدة على يوتيوب حتى ظهر الفنان العراقي روني داود متهماً صناع “قلبي يا قلبي” بسرقة فكرتها من أغنيته التي تحمل الاسم نفسه لكن باللهجة الخليجية وأصدرها قبل 5 أشهر.وحرص الفنان العراقي على تفسير سبب اتهامها لها […]

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