داعش يهاجم مخيما للاجئين الكورد في مخمور

2020/02/02 | 17:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قامت مجموعة من عناصر تنظيم داعش الارهابي، اليوم الاحد، بالهجوم على مخيم "الشهيد رستم جودي" الذي يضم لاجئين من كوردستان تركيا في جنوب مخمور.وقال مصدر مطلع في المخيم لشفق نيوز، ان عناصر داعش قاموا، اليوم الاحد، بالهجوم على المخيم، مشيرا الى ان قوات حماية المخيم ردت على الهجوم وماتزال الاشتباكات مستمرة بين الجانبين.ويقع مخيم مخمور للاجئين قرب اربيل عاصمة اقليم كوردستان ويؤوي حاليا الف وخمسمائة اسرة لاجئة من كوردستان الشمالية (كورد تركيا) منذ عام ١٩٩٤ اثر تدمير قراهم من قبل الجيش التركي وفرارهم نحو اراضي اقليم كوردستان.

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