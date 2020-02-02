2020/02/02 | 17:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… سجلت الاحصائيات الرسمية لوزارة النفط العراقية انخفاضا في معدل الايرادات المالية المتحققة من بيع الخام لشهر كانون الثاني الماضي.واعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام اكثر من (102) مليون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط : تعلن انخفاضا في معدل الايرادات المالية المتحققة من بيع الخام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط : تعلن انخفاضا في معدل الايرادات المالية المتحققة من بيع الخام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).