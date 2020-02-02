بالفيديو .. لحظة اختطاف رجل مرور في البصرة قبل يوم من العثور عليه مقتولا

2020/02/02 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر شريط مسجل لحظات اختطاف رجل المرور في محافظة البصرة، علي مهدي، والذي وجد مقتولًا فيما بعد.

وأوضح الشريط لحظة وصول العجلة التي اختطفت علي مهدي من أمام منزله في منطقة النجيبية في محافظة البصرة، ويستقلها مسلحون على ما يبدو، إذ وجد علي مهدي مقتولًا فيما بعد.

وقال مصدر أمنى انه تم العثور على جثة المفوض في مديرية مرور البصرة علي مهدي قرب جسر محمد القاسم دون معرفة تفاصيل أكثر عن الجريمة.

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