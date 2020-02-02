إيران ترحب بتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة

2020/02/02 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدت وزارة الخارجة الايرانية، ترحيبها بتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة دعما لاستقلال وسيادة البلاد.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، ترحيب بلاده بتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خلفاً لعادل عبد المهدي.وأوضح أن هذا الترحيب يتماشى مع استمرار دعم إيران لاستقلال ووحدة العراق وتعزيز مبادئ الديمقراطية فيه، والمطلب المشروع من قبل الحكومة والشعب العراقي في خروج القوات الاميركية من أراضي هذا البلد.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن موسوي قال، إن إيران ترحب بانتخاب محمد توفيق علاوي رئيساً جديداً لوزراء العراق.

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