المرشح الديموقراطي مايكل بلومبرج يقترح فرض ضرائب على الأثرياء

2020/02/02 | 17:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسنطن- رويترز اقترح المرشح الديموقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية مايكل بلومبرج يوم السبت رفع الضرائب على الأمريكيين الأثرياء والشركات، بما في ذلك فرض ضريبة جديدة على الأشخاص الذين يكسبون أكثر من خمسة ملايين دولار سنويا.وتقدر حملة بلومبرج الانتخابية إن … Readmore

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